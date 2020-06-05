Военные медики помогут жителям труднодоступных районов Дагестана
Врачи полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск в Дагестане, окажут медпомощь на выезде в труднодоступные районы республики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Военнослужащие посетят районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты.
Они помогут пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также людям, которые имели контакт с больными коронавирусом.
По состоянию на 4 июня в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровело 204 623 человека.
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