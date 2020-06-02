Сербские военные станут участниками парада Победы в Москве

Военнослужащие сербской армии будут участвовать в параде Победы в Москве 24 июня по приглашению России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Сербии.

В военном ведомстве заявили, что между президентами и верховными главнокомандующими Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным была достигнута договоренность об участии сербских военных в параде на Красной площади. Кроме того, там отметили, что соответствующее приглашение сербской стороне направило российское Минобороны.

Ранее Вучич заявил, что приедет на Парад Победы в российской столице 24 июня.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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