«Проблем бы не было»: в действиях Талалаева увидели нарушение спортивного духа

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов выразил уверенность, что наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева накажут по итогам инцидента в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейцами. Его слова приводит «Советский спорт».

«Андрей неправ, что выбил мяч. Пропусти — пусть улетит, пусть за ним бегут. А он поймал и выбил — это неправильно, нарушение спортивного духа. Челестини помчался туда, зачем? Можно было спокойно разрядить обстановку, подойти, объясниться. Если бы Андрей сразу извинился, проблем бы не было», — отметил он.

Произошедший в конце матча инцидент начался с того, что Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

Ранее Талалаева осудили за потасовку в игре с ЦСКА.