Украина успешно испытала крылатые ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области успешно завершились испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Об этом рассказал «АрміяInform» глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.

Ракеты смогли поразить две цели в Черном море с интервалом в две секунды, несмотря на то, что первая цель располагалась в 85 км от места пуска, а вторая была в 110 км от комплекса. При этом расстояние между ними составляло более 20 километров. Коростелев уточнил, что после старта ракеты выполнили запланированный маршрут, а при приближении к целям ракеты начали снижаться до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.

«Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности», — отметил Коростелев.

Ранее на Украине испытывали крылатую ракету Р-360 «Нептун» в конце 2019 года. Ракета преодолела расстояние в несколько сотен километров по заданному маршруту и успешно поразила цель.

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