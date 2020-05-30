Путин: серьезных переговоров с США по СНВ-3 начать не удалось

Президент России Владимир Путин заявил, что серьезных переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США начать не удалось. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства заметил, что в скором времени истекает срок договора СНВ-3.

«Серьезных переговоров по этой важнейшей теме не только для нас, но и всего мира так и не удалось начать», — сказал он во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.

Он добавил, что эту тему необходимо обсудить.

Кроме того, Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию вокруг выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). По его мнению, России необходимо сформировать свою позицию по действиям американских властей.

Действие СНВ-3 прекращается 5 февраля 2021 года.

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