В МИД РФ не исключили, что США выйдут из ДВЗЯИ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва допускает возможность выхода США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон уже готовит для этого почву, применяя «понятную схему». Сначала от США «идут вымышленные обвинения в адрес других», после чего «готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации», пояснила дипломат.

«Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что в администрации президента Дональда Трампа США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.