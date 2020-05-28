В МИД РФ не исключили, что США выйдут из ДВЗЯИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва допускает возможность выхода США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон уже готовит для этого почву, применяя «понятную схему». Сначала от США «идут вымышленные обвинения в адрес других», после чего «готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации», пояснила дипломат.

«Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что в администрации президента Дональда Трампа США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.