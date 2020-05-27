Неизвестные атаковали колонну американских военнослужащих в Сирии

Патруль военнослужащих американской армии и арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы» был атакован неизвестными в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает SANA.

По данным агентства, неизвестные использовали автоматическое оружие и гранаты. В результате случившегося получили ранения трое военных США и пятеро бойцов СДС.

«Восемь раненых были доставлены в штаб-квартиру нелегальной американской базы, расположенной к югу от Хасаки», — уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что в последнее время на севере и северо-востоке Сирии все чаще совершаются нападения неизвестных вооруженных группировок на американскую армию. 6 апреля нападению подвергся совместный патруль курдских СДС и военных США в провинции Дейр-эз-Зор близ административной границы с провинцией Эль-Хасаке. В результате погиб один офицер американской армии и двое членов СДС.

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