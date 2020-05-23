WP: в США задумались о проведении первого с 1992 года ядерного испытания

Высокопоставленные представители Белого дома поднимали вопрос о проведении первого почти за 30 лет ядерного испытания. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Этот вопрос обсуждался на встрече высокопоставленных американских чиновников 15 мая практически сразу после обвинений США, что Россия и Китай проводят ядерные испытания малой мощности. Встреча не завершилась никаким соглашением о проведении испытаний, отметил один из источников.

По его словам, демонстрация Москве и Пекину того, что Соединенные Штаты могут «провести испытания», может оказаться полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку и регулировать арсеналы крупнейших ядерных держав.

Другой источник рассказал, что в конечном итоге было решено использовать другие меры при ответе на действия РФ и Китая.

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