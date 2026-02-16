Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Змея выпала из пачки документов и укусила мужчину в офисе

В Индии змея упала со шкафа и укусила мужчину
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Индии офисный сотрудник был укушен ядовитой змеей, которая неожиданно выпала из стопки папок, лежавших на шкафу, мужчина потерял сознание и попал в больницу. Об этом сообщает The New Indian Express.

Инцидент произошел в городе Ковилпатти в разгар рабочего дня. Змея упала прямо перед сотрудником, тот запаниковал, резко дернулся и напугал рептилию, змея укусила его в мизинец. Мариаппан сразу потерял сознание, коллеги вызвали скорую.

В больнице ему ввели противоядие, что спасло жизнь. Прибывшие на место пожарные не смогли найти змею. Как она оказалась среди офисных принадлежностей, неизвестно.

До этого россияне нашли у себя в ванной змею во время отдыха в Таиланде. Туристы решили сами осмотреть механизм и шланги, чтобы понять, что произошло. Изначально пара предполагала, что сливной шланг ведет в канализацию, но на деле вся вода оказывалась прямо на улице. В какой-то момент в шланг заползла змея, но не смогла выбраться.

Ранее россиянин забыл змею в вагоне трамвая.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!