Змея выпала из пачки документов и укусила мужчину в офисе

В Индии офисный сотрудник был укушен ядовитой змеей, которая неожиданно выпала из стопки папок, лежавших на шкафу, мужчина потерял сознание и попал в больницу. Об этом сообщает The New Indian Express.

Инцидент произошел в городе Ковилпатти в разгар рабочего дня. Змея упала прямо перед сотрудником, тот запаниковал, резко дернулся и напугал рептилию, змея укусила его в мизинец. Мариаппан сразу потерял сознание, коллеги вызвали скорую.

В больнице ему ввели противоядие, что спасло жизнь. Прибывшие на место пожарные не смогли найти змею. Как она оказалась среди офисных принадлежностей, неизвестно.

До этого россияне нашли у себя в ванной змею во время отдыха в Таиланде. Туристы решили сами осмотреть механизм и шланги, чтобы понять, что произошло. Изначально пара предполагала, что сливной шланг ведет в канализацию, но на деле вся вода оказывалась прямо на улице. В какой-то момент в шланг заползла змея, но не смогла выбраться.

Ранее россиянин забыл змею в вагоне трамвая.