Общество

Пьяный внук избил собственную бабушку в Ростовской области

В Ростовской области пьяный внук избил собственную бабушку
Shutterstock

В Ростовской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою бабушку. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Блокнот Ростов».

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля в городе Батайске. Пьяный мужчина избил свою пожилую бабушку, а также повредил семейную машину. В результате пострадавшую пенсионерку госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов задержали внука женщины, его доставили в отдел полиции. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого россиянин изрезал ножом мать и сестру, одна из них не выжила. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее гриб стал оружием во время семейной ссоры в Нижнем Новгороде.
 
