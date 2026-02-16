ВСУ атаковали Краснодарский край и Севастополь

Военные отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. Об этом заявил губернатор города в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе работают системы противовоздушной обороны.

«Уже сбиты 5 воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», — написал губернатор.

В МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что на территории региона был объявлен режим беспилотной опасности.

«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны и другие подразделения перехватили за сутки в регионе 229 украинских беспилотников.

15 февраля брянский губернатор сообщил о начале массированной атаки. К вечеру в регионе были перехвачены более 170 беспилотников самолетного типа. Под удары попали энергообъекты, в связи с чем пропало электричество и отопление в пяти муниципальных образованиях области и частично в Брянске.

Ранее регионы России атаковали 123 БПЛА.