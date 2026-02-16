Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Политика

Кадыров выдвинет кандидатуру на выборы при одном условии

Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности баллотироваться на выборах главы республики, но только при условии поддержки его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов во время совещания обратился к нему с просьбой, озвученной от имени команды первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и всего чеченского народа, принять участие в предварительном голосовании для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах главы ЧР.

«Мне дорого такое высокое доверие народа, всей нашей команды, и также очень важно решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер», — написал Кадыров.

Глава Чечни будет избран осенью 2026 года. Рамзан Кадыров еще в июле 2023 года выражал желание участвовать в предстоящей избирательной кампании.

Ранее муфтий Гайнутдин назвал примирение Кадырова с Керимовым примером единства народов России.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!