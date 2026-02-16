Кадыров выдвинет кандидатуру на выборы при одном условии

Кадыров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборы, если ее поддержит Путин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о готовности баллотироваться на выборах главы республики, но только при условии поддержки его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов во время совещания обратился к нему с просьбой, озвученной от имени команды первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова и всего чеченского народа, принять участие в предварительном голосовании для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах главы ЧР.

«Мне дорого такое высокое доверие народа, всей нашей команды, и также очень важно решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Я поблагодарил Магомеда Хожахмедовича и своих соратников. Подчеркнул, что соглашусь выдвинуть свою кандидатуру только в случае, если ее поддержит наш национальный лидер», — написал Кадыров.

Глава Чечни будет избран осенью 2026 года. Рамзан Кадыров еще в июле 2023 года выражал желание участвовать в предстоящей избирательной кампании.

