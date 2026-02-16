Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Армия

Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата»

Кадыров: украинских военнопленных удивляет гуманное отношение бойцов «Ахмата»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военнопленные поражены гуманным отношением со стороны российских военных, которые делятся с ними продовольствием и медикаментами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пленные солдаты были встревожены распространенными слухами о якобы зверском обращении со стороны российских военных. Однако, оказавшись в плену, они лично убедились, что отношение к ним максимально гуманное и человеческое. Наши бойцы делят с ними свою пищу, а при необходимости обеспечивают лекарствами», — сообщил Кадыров, уточнив, что украинские солдаты Петр Суровых, Вадим Минин и Олег Ковальчук были захвачены в плен под Волчанском в Харьковской области.

Один из пленных рассказал, что перед захватом распространялась пропаганда с угрозами — якобы чеченцы и россияне будут отрезать головы, издеваться и пытать, однако когда они попали в плен, к ним относились нормально: бойцы «Ахмата» делились всем, чем могли, помогали и обращались с ними как с братьями. По его словам, им приносили национальные блюда — колбасы, галушки, мясо — и они были благодарны за такое обращение.

Ранее Кадыров объявил об освобождении 20 чеченцев из украинского плена.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!