В Венгрии раскрыли последствия остановки поставок нефти по «Дружбе»

Если поставки по нефтепроводу «Дружба» не возобновятся в ближайшие дни, то Венгрия может быть вынуждена взять 250 тысяч тонн нефти из стратегических запасов. Об этом сообщила компания MOL на своем сайте.

«Если поставки с востока не возобновятся в ближайшие дни, Венгрии, возможно, потребуется высвободить примерно 250 тысяч тонн сырой нефти из стратегических запасов в рамках первого раунда», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что MOL уже связалась с минэнерго Венгрии по данному вопросу.

13 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба». Глава ведомства считает, что так Киев пытается оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Позже в нефтяной отрасли заявили, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Ранее глава МИД Венгрии обвинил Украину и ЕС в желании свергнуть власть в Будапеште.