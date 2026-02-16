В список имущества Елены Блиновской включили лодки и тракторы

Для погашения задолженности блогера Елены Блиновской будет реализовано имущество, включающее четыре трактора, четыре лодки и пятнадцать земельных наделов в окрестностях Вологды. Об этом сообщают «Известия».

В рамках процедуры банкротства в конкурсную массу – перечень активов, предназначенных для продажи – включено имущество компаний, связанных с мужем блогера. Помимо земельных участков и водного транспорта, в списке фигурируют административное и технологическое здания.

Ходатайство о включении данного имущества в конкурсную массу было подано Марией Ознобихиной — финансовым управляющим по делу о банкротстве Блиновской В январе она обращалась в суд с требованием о взыскании 177 млн рублей с руководящих сотрудников компаний «королевы марафонов», обвиняя их в незаконном присвоении денежных средств.

Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы, однако впоследствии Московский городской суд пересмотрел решение, сократив срок до 4,5 лет и снизив размер штрафа. Следствие установило, что блогер использовала схему дробления бизнеса для занижения доходов, что позволило ей уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 900 млн рублей.

