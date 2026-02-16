Размер шрифта
В список имущества Елены Блиновской включили лодки и тракторы

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Для погашения задолженности блогера Елены Блиновской будет реализовано имущество, включающее четыре трактора, четыре лодки и пятнадцать земельных наделов в окрестностях Вологды. Об этом сообщают «Известия».

В рамках процедуры банкротства в конкурсную массу – перечень активов, предназначенных для продажи – включено имущество компаний, связанных с мужем блогера. Помимо земельных участков и водного транспорта, в списке фигурируют административное и технологическое здания.

Ходатайство о включении данного имущества в конкурсную массу было подано Марией Ознобихиной — финансовым управляющим по делу о банкротстве Блиновской В январе она обращалась в суд с требованием о взыскании 177 млн рублей с руководящих сотрудников компаний «королевы марафонов», обвиняя их в незаконном присвоении денежных средств.

Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы, однако впоследствии Московский городской суд пересмотрел решение, сократив срок до 4,5 лет и снизив размер штрафа. Следствие установило, что блогер использовала схему дробления бизнеса для занижения доходов, что позволило ей уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 900 млн рублей.

Ранее отец Елены Блиновской рассказал о буднях дочери в колонии.
 
