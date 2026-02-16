В Совфеде одобрили решение липецкого парка сжечь Лабубу вместо обрядового чучела

Решение археологического парка «Аргамач» сжечь на Масленицу куклу Лабубу вместо традиционного обрядового чучела — смелый и остроумный ход, заявила ТАСС сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина.

По ее словам, замену центрального персонажа обряда можно истолковать как метафору обновления и легкого отношения к смене трендов.

Информация о том, что сожжение чучела Лабубу по случаю окончания Масленицы состоится в «Аргамаче» 21 февраля, появилась в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Уваркина отметила, что этот парк пользуется большой популярностью у жителей региона и туристов, а его сотрудники стремятся заинтересовать людей народными традициями в современном прочтении.

Сенатор напомнила, что в 2025 году в «Аргамаче» на Масленицу сожгли фигуры кинозлодеев — Фредди Крюгера и Волан-де-Морта. Выбор Лабубу для сожжения, по ее словам, логично продолжает эту креативную линию.

Кукла Лабубу, созданная дизайнером из Гонконга Лун Цзяшэном, после пика популярности вошла в список самых надоевших мемов 2025 года у россиян, но при этом ее название стало одним из популярнейших слов в соцсетях.

Ранее Артемий Лебедев объяснил разницу между поддельными и настоящими Лабубу.