В Совфеде одобрили решение липецкого парка сжечь Лабубу вместо обрядового чучела

Сенатор от Липецкой области назвала смелым ходом сожжение Лабубу на Масленицу
Решение археологического парка «Аргамач» сжечь на Масленицу куклу Лабубу вместо традиционного обрядового чучела — смелый и остроумный ход, заявила ТАСС сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина.

По ее словам, замену центрального персонажа обряда можно истолковать как метафору обновления и легкого отношения к смене трендов.

Информация о том, что сожжение чучела Лабубу по случаю окончания Масленицы состоится в «Аргамаче» 21 февраля, появилась в Telegram-канале правительства Липецкой области.

Уваркина отметила, что этот парк пользуется большой популярностью у жителей региона и туристов, а его сотрудники стремятся заинтересовать людей народными традициями в современном прочтении.

Сенатор напомнила, что в 2025 году в «Аргамаче» на Масленицу сожгли фигуры кинозлодеев — Фредди Крюгера и Волан-де-Морта. Выбор Лабубу для сожжения, по ее словам, логично продолжает эту креативную линию.

Кукла Лабубу, созданная дизайнером из Гонконга Лун Цзяшэном, после пика популярности вошла в список самых надоевших мемов 2025 года у россиян, но при этом ее название стало одним из популярнейших слов в соцсетях.

Ранее Артемий Лебедев объяснил разницу между поддельными и настоящими Лабубу.
 
