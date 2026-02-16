Москву парализовали 10-балльные пробки

Пробки в Москве вечером понедельника, 16 февраля, достигли 10 баллов на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, сильнее всего движение транспорта затруднено в центре столицы, в частности на Садовом кольце. Кроме того, большое количество заторов фиксируется на Москворецкой, Кремлевской и Дербеневской набережных, а также на Яузской, Лосиновской, Неглинной улицах и других участках.

Также плотное движение автомобилей наблюдается на Третьем транспортном кольце, а также на юго-западе и северо-востоке МКАД.

Несколькими часами ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и Подмосковье уровень погодной опасности повысили с желтого до оранжевого из-за сильного снегопада. По словам синоптиков, мощные осадки принес циклон, пришедший в Центральную Россию с юго-запада.

Ранее «Роскосмос» опубликовал фото балканского циклона над Москвой.