Рестлер продал карточку с Пикачу за рекордную сумму

Рестлер Пол заработал $8 млн на карточке Pokemon и попал в книгу Гиннесса
loganpaul/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2021 году рестлер и блогер Логан Пол установил мировой рекорд, купив карту с персонажем Пикачу из вселенной Pokémon за $5,275 млн. Как сообщает CNN, теперь он попал в Книгу рекордов Гиннесса с новым достижением.

Он продал карточку «Pikachu Illustrator» с рисующим Пикачу за $16,492 млн, дополнив ее инкрустированным бриллиантами ожерельем, в котором однажды выступал.

Редкая карточка — одна из 39, созданных для конкурса иллюстраций с покемонами в конце 1990-х, — ушла с молотка на аукционе Goldin auctions 16 февраля и принесла хозяину более $8 млн чистой прибыли.

Представитель Книги рекордов Гиннесса и подтвердил, что Пол продал самую дорогую торговую карточку, когда-либо выставлявшуюся на аукцион.

Генеральный директор аукциона Кен Голдин до этого называл карточку с Пикачу самой желанной в мире. Это единственная подобная карточка в продаже, оцененная на высший балл Professional Sports Authenticator — американской компанией по оценке спортивных карточек и коллекционных карточек.

«Прощай, мой друг. Для меня большая честь быть обладателем величайшего предмета коллекционирования в мире», — попрощался Логан Пол с карточкой у себя в социальных сетях.

До этого российские ученые заявили, что карточки покемонов стали предметом серьезных инвестиций.

Ранее уникальный чипс в форме покемона продали почти за 8 млн рублей.
 
