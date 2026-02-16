Размер шрифта
Экс-министр энергетики Украины прокомментировал объявленное ему подозрение

Экс-министр энергетики Украины Галущенко не согласился с задержанием
Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко не согласился с задержанием и вручением ему подозрения. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

При этом Галущенко отметил, что у НАБУ есть юридическая возможность объявить ему подозрение. Экс-министр также заявил, что даст комментарий в ходе заседания по избранию ему меры пресечения.

В настоящее время Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривает жалобу адвоката Галущенко на незаконность задержания. Защитник экс-министра настаивает, что его клиент не должен был подвергаться задержанию, поскольку ранее представители НАБУ не уведомляли его о каких-либо ограничениях. Сам Галущенко пояснил, что направлялся к детям, которые проживают и получают образование за границей. При этом комментировать источники финансирования их дорогостоящего обучения и своего пребывания за рубежом министр отказался.

15 февраля издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило о задержании Галущенко при попытке уехать из страны.

Галущенко занимал пост министра энергетики с 2021 по 2025 год. Затем он несколько месяцев в прошлом году возглавлял минюст Украины, пока не был уволен из-за причастности к коррупционной схеме в сфере энергетики бизнесмена и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича. За отставку Галущенко проголосовали 323 депутата Верховной рады.

Ранее Галущенко предъявили обвинение в отмывании денег.
 
