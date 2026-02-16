Россиянка схлопотала штраф, получив в подарок от мужа Cartier

В Шереметьево 39-летнюю женщину оштрафовали из-за подарка в виде Cartier от мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел при возвращении семьи из Дубая. Во время отдыха мужчина подарил супруге кольцо, браслет и серьги Cartier с бриллиантами — их общая стоимость более 5 млн рублей. Во время перелета женщина сложила драгоценности в сумку и не задекларировала их на таможне.

Однако во время прохождения контроля в Шереметьево украшения нашли таможенники. Пассажирка пояснила, что не знала о превышении лимита в $10 тысяч для провоза подобного груза без декларации. В результате пару оштрафовали более чем на 1,5 млн рублей.

Ранее турист из Анголы попытался провезти более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади.