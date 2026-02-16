Размер шрифта
Россиянка притворилась больной и украла у знакомой 2,4 млн рублей

Жительница Кубани убедила подругу оплатить несуществующее лечение
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае перед судом предстанет 33-летняя жительница Туапсинского района, которая обманом выманила у знакомой более 2,4 млн рублей, притворившись тяжелобольной. Об этом сообщает УМВД Новороссийска.

Злоумышленница в течение года вела переписку со знакомой, убеждая дать денег в долг на срочное и дорогостоящее лечение. Она убедила приятельницу, что нуждается в медицинской помощи. В подтверждение своих слов отправляла скачанные из сети фотографии больничных палат и медикаментов.

Потерпевшая перевела мошеннице более 2,4 млн рублей, однако возврата средств так и не дождалась и обратилась в полицию. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого британка притворялась больной раком и собирала деньги, чтобы тратить их в свое удовольствие. Бойфренд мошенницы спонсировал партнершу в течение пяти лет, она потратила полученные обманом деньги на процедуры по коррекции груди и процедуры по снижению веса в зарубежных поездках.

Ранее тиктокерша годами притворялась онкобольной, спасаясь от одиночества.
 
