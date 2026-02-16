Стало известно, что могло случиться с пропавшей матерью телеведущей

Шериф округа Пима (Аризона, США) Крис Наносс прокомментировал популярную версию того, что могло случиться с Нэнси Гатри — предположительно похищенной матери телеведущей Саванны Гатри. Об этом пишет Independent.

В сети предположили, что похищение 84-летней Нэнси Гатри было «неудачной кражей со взломом». Однако эту версию Наносс опроверг, заявив, что она исходила не от его ведомства.

Он добавил, что сейчас следствие ищет похитителя по записям камер видеонаблюдения в местных супермаркетах Walmart. Предположительно, одежда и маска попавшего на домашние видеокамеры Гатри подозреваемого были приобретены там.

ФБР также ожидает официального подтверждения результатов анализа ДНК с перчатки, найденной в нескольких километрах от дома Гатри — это может быть перчатка похитителя.

Кроме того, ФБР предложило вознаграждение в размере $100 тысяч за информацию, которая поможет установить местонахождение Нэнси Гатри или арестовать и передать суду тех, кто причастен к ее исчезновению.

Нэнси Гатри была похищена утром 1 февраля, днем того же дня знакомые сообщили о ее пропаже. Женщина проживает одна в особняке стоимостью $1 млн, куда вернулась туда после ужина с дочерью Энни вечером перед исчезновением. Известно, что Гатри-старшая не страдает от деменции, но должна каждый день принимать жизненно необходимые лекарства.

