Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Культура

Стало известно, что могло случиться с пропавшей матерью телеведущей

Шериф Наносс: похитителя матери телеведущей Гатри ищут по камерам супермаркетов
savannahguthrie/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шериф округа Пима (Аризона, США) Крис Наносс прокомментировал популярную версию того, что могло случиться с Нэнси Гатри — предположительно похищенной матери телеведущей Саванны Гатри. Об этом пишет Independent.

В сети предположили, что похищение 84-летней Нэнси Гатри было «неудачной кражей со взломом». Однако эту версию Наносс опроверг, заявив, что она исходила не от его ведомства.

Он добавил, что сейчас следствие ищет похитителя по записям камер видеонаблюдения в местных супермаркетах Walmart. Предположительно, одежда и маска попавшего на домашние видеокамеры Гатри подозреваемого были приобретены там.

ФБР также ожидает официального подтверждения результатов анализа ДНК с перчатки, найденной в нескольких километрах от дома Гатри — это может быть перчатка похитителя.

Кроме того, ФБР предложило вознаграждение в размере $100 тысяч за информацию, которая поможет установить местонахождение Нэнси Гатри или арестовать и передать суду тех, кто причастен к ее исчезновению.

Нэнси Гатри была похищена утром 1 февраля, днем того же дня знакомые сообщили о ее пропаже. Женщина проживает одна в особняке стоимостью $1 млн, куда вернулась туда после ужина с дочерью Энни вечером перед исчезновением. Известно, что Гатри-старшая не страдает от деменции, но должна каждый день принимать жизненно необходимые лекарства.

Ране пропавшая без вести китайская блогерша была найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!