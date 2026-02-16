Народная артистка Украинской ССР (УССР) Людмила Юрченко умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог и народная артистка Людмила Владимировна Юрченко», — сказано в сообщении.

Людмила Юрченко родилась 14 марта 1943 года в осажденном Харькове. Детство будущей звезды прошло в Полтаве, где она не только училась музыке, но и окончила техникум легкой промышленности, успев поработать испытателем электродвигателей на заводе «Электромотор». Однако тяга к искусству взяла верх: она поступила в Киевскую консерваторию, которую окончила в 1969 году.

Обладая уникальным голосом — меццо-сопрано диапазоном в две с половиной октавы, — артистка могла исполнять партии, требующие как предельно низких нот (Кончаковна в «Князе Игоре»), так и почти сопранового звучания (Эболи в «Дон Карлосе»). За годы службы в Национальной опере Украины она создала более 30 незабываемых образов, войдя в историю как певица, мастерски сочетавшая вокальное мастерство с драматическим даром.

