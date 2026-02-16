В Уфе собака провалилась в расщелину в пещере и просидела там сутки

В Башкирии спасатель уфимского поисково-спасательного отряда спас собаку, которая провалилась в узкую расщелину в Киндерлинской пещере. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в выходные, когда мужчина приехал в пещеру с друзьями. У входа он заметил знакомого пса, который обычно встречает туристов в паре с другим. Напарника видно не было. Спустившись глубже, спасатель услышал слабый лай из узкой щели между подземным ледником и каменной стеной.

Мужчина с помощью альпинистского снаряжения спустился к собаке и поднял ее наверх. По его словам, пес провел в западне больше суток. После освобождения животное отогрелось и завиляло хвостом.

До этого в Воронеже спасли кошку, у которой хвост примерз к дереву.

Ранее спасатели на Камчатке эвакуировали собак, оказавшихся на льдинах.