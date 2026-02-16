Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии

Григоренко: кабмин предложил определять возраст при онлайн-покупках по биометрии
Shutterstock

Правительство России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-покупках. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии кабмина по вопросам регулирования платформенной экономики, передает РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что сейчас правительство обсуждает с маркетплейсами и участниками рынка меры идентификации покупателей.

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+. В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы», — сказал Григоренко.

В 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минцифры предложило тест посадки на самолеты по биометрии.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!