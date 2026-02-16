В России могут начать подтверждать возраст при онлайн-покупках по биометрии

Правительство России предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-покупках. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии кабмина по вопросам регулирования платформенной экономики, передает РИА Новости.

Вице-премьер отметил, что сейчас правительство обсуждает с маркетплейсами и участниками рынка меры идентификации покупателей.

«Нужно в том числе и внедрять в практику регуляторные правила, связанные с необходимостью идентификации покупателя в случае приобретения товаров определенной категории, связанной с безопасностью товаров 18+. В качестве одного из инструментов мы предлагаем использование единой биометрической системы», — сказал Григоренко.

В 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минцифры предложило тест посадки на самолеты по биометрии.