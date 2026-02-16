В Германии заявили об отсутствии ракет для Киева

Глава МИД ФРГ Вадефуль: у нас больше нет запасов ракет для Украины

Перебои с поставками зенитных ракет для Украины связаны с тем, что у Германии закончились их запасы. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«У нас их больше нет. Те ракеты, которые у нас имеются, например, для Patriot, поступают с производств в США», — отметил Вадефуль.

По его словам, ракеты, которые производят в США, сразу же отправляются на Украину, а оплачивают американское оружие европейцы. Германия берет на себя большую часть финансовых затрат, а остальные страны ЕС могли бы увеличить свой вклад, считает министр.

До этого Вадефель назвал Германию крупнейшим спонсором Украины за все время конфликта. А в феврале Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у ФРГ почти не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

Также посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия ВСУ по инициативе PURL (Список приоритетных потребностей Украины — прим. ред.).

