В Иране назвали ожидаемые темы переговоров с США в Женеве

РИА Новости: Иран и США обсудят в Женеве иранское ядерное досье и снятие санкций

Иран и США в ходе переговоров в Женеве могут обсудить иранское ядерное досье и снятие санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в республике.

«Ожидается, что новый раунд переговоров позволит детальнее рассмотреть некоторые вопросы по части ядерной тематики и снятия с Тегерана санкций. Такие обсуждения, как ожидается, будут проведены», — сказал собеседник агентства.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.

Министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что для заключения прочного соглашения между Ираном и США необходимы равные позиции и взаимное уважение. По его словам, Тегеран подходит к дипломатии с открытыми глазами, сохраняя твердую память о событиях 2025 года.

Ранее в США раскрыли, как Вашингтон хочет достичь сделки с Тегераном.