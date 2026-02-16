Baza: семейная пара не выжила после падения из окна многоэтажки в Новой Москве

Семейная пара выпала из окна многоэтажки в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что обоих пострадавших спасти не удалось.

«Семья жила в ЖК «Саларьево парк», по словам соседей — муж и жена были дружелюбными и общительными. Мужчина занимался бизнесом, у пары осталось трое маленьких детей», — говорится в сообщении.

К месту происшествия прибыли сотрудники СК, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Северодвинске Архангельской области ученик выпал из окна второго этажа школы № 22, он госпитализирован с травмами. По предварительным данным, несовершеннолетний, предположительно ученик шестого класса, упал с высоты второго этажа. Проверку начала городская прокуратура.

До этого в Биробиджане школьник выпал из окна квартиры на втором этаже дома, приземлился на козырек подъезда и остался жив. Его госпитализировали.

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа и выжила.