Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Мусаева останется в СИЗО как минимум до 5 марта

Адвокат Савин: Мусаева остается в СИЗО после отмены обвинительного приговора
mansur_solltaev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Осужденная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которой суд отменил обвинительный приговор по новому делу о нападении на сотрудника ФСИН, останется в СИЗО как минимум до 5 марта. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Александр Савин.

Он отметил, что будет добиваться в суде пересмотра меры пресечения Мусаевой.

Савин добавил, что она остается в СИЗО, где уже провела по данному делу под стражей один год и два месяца.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала политизированным дело Мусаевой. Она подчеркнула, что женщина стала жертвой ситуации вокруг ее семьи.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

6 августа Шалинский городской суд приговорил Мусаеву к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения.

Ранее адвокат назвал тяжелым состояние Мусаевой после назначения нового срока.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!