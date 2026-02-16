Мусаева останется в СИЗО как минимум до 5 марта

Осужденная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева, которой суд отменил обвинительный приговор по новому делу о нападении на сотрудника ФСИН, останется в СИЗО как минимум до 5 марта. Об этом РИА Новости рассказал ее адвокат Александр Савин.

Он отметил, что будет добиваться в суде пересмотра меры пресечения Мусаевой.

Савин добавил, что она остается в СИЗО, где уже провела по данному делу под стражей один год и два месяца.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала политизированным дело Мусаевой. Она подчеркнула, что женщина стала жертвой ситуации вокруг ее семьи.

В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой наказание в виде 5,5 года лишения свободы по делу о нападении на сотрудника силовых структур и мошенничестве. В сентябре чеченский Верховный суд, признав наличие у женщины хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024-го приговор снова смягчили на три месяца.

Новое обвинение против Мусаевой было выдвинуто из-за инцидента, который произошел в октябре 2024 года. По данным расследования, в служебном автомобиле во время перевозки из больницы Мусаева напала на сотрудника ФСИН, поцарапала ему шею и сорвала с него погоны. Женщина не признала свою вину. По ее словам, никакого конфликта не было и версия следователей построена на недоказанных утверждениях и противоречивых фактах.

6 августа Шалинский городской суд приговорил Мусаеву к 3 годам 11 месяцам колонии-поселения.

Ранее адвокат назвал тяжелым состояние Мусаевой после назначения нового срока.