Бойцы ВС РФ используют дроны для доставки горючего

ВС России используют дроны для доставки горючего в зоне проведения СВО. Об этом рассказал начальник управления департамента ресурсного обеспечения МО России полковник Владимир Демиров в разговоре с «Известиями».

Это связано с тем, что у линии боевого соприкосновения противник активно использует свои беспилотники, атакуя российский транспорт. Такое положение дел повлияло на развитие беспилотных средств доставки.

«БПЛА различных конструкций, позволяющие значительно снизить риск поражения личного состава при доставке горючего на передний край, — это уже сегодняшние реалии», — сказал Демиров.

3 февраля сообщалось, что в войска российской группировки «Север» на Харьковском направлении поступил новый беспилотный летательный аппарат «Грузовичок». Поставленный министерством обороны новый дрон является отечественной разработкой. Сейчас проходит его предполетная подготовка, в ходе которой операторы знакомятся с ним, изучают внештатные ситуации и пути их разрешения. Кроме того, проводится усовершенствование беспилотника.

Ранее в зоне СВО появился «седовласый» танк.