Савелий Коростелев опубликовал пост в преддверии марафона на ОИ-2026

Лыжник Коростелев об олимпийском марафоне: еще один шансом

Российский лыжник в преддверии олимпийского марафона на 50 километров опубликовал пост в своих соцсетях.

«Еще один шанс», — написал Коростелев.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

Ранее Дмитрий Песков заявил о важности защиты интересов российских спортсменов на Олимпиаде.