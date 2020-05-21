Спецпредставитель Трампа обвинил Россию и Китай в начале гонки вооружений

В Соединенных Штатах полагают, что российская и китайская сторона начали гонку ядерных вооружений. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Журналисты спросили эмиссара США о том, ведется ли гонка вооружений среди США, Франции и Британии, так как страны активно модернизируют свои ядерные силы. На что Биллингсли сказал, что гонка ведется среди других участников — РФ и КНР.

«Определенно, это не мы. <...> Гонка вооружений сейчас идет в России и Китае», — цитирует его Reuters.

Он пояснил, что из-за этой «гонки» президент США Дональд Трамп хочет провести переговоры в трехстороннем формате.

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