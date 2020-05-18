COVID-19 выявлен у 1617 российских военных

По состоянию на 17 мая уже у 1617 российских военнослужащих подтвержден коронавирус нового типа. Об этом сообщает сайт Минобороны России.

Уточняется, что 339 из них проходят лечение в госпиталях российского оборонного ведомства, 561 человек делают это в изоляторах по месту службы. Кроме того, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 18 военных, а изолированы на дому 699 служащих ВС России.

Как стало известно, у двух человек зафиксировано тяжелое состояние, у девяти — средней тяжести, а у остальных симптомов не наблюдается. Число вылечившихся в российской армии составило уже 830 человек.

Также число случаев COVID-19 среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений достигло 1200 человек. Еще 18 случаев зафиксированы среди воспитанников довузовских учебных заведений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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