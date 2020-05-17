Четыре рейса с российскими военными запланированы на воскресенье из Сербии

Четыре рейса из Сербии с российскими военным, которые помогали бороться с коронавирусом, запланированы на воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что вторая колонна с военными и спецтехникой сводного отряда Минобороны РФ, задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, уже направляется из пункта временной дислокации в Белграде на аэродром «Батайница».

Всего 17 мая планируется совершить четыре рейса и доставить в Россию около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.

Ранее, 16 мая, состоялись три рейса по перевозке российских военных из Сербии.

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