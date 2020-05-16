Первая группа российских военных вернулась из Сербии в Россию

Первый борт с российскими военными, которые помогали в борьбе с коронавирусом в Сербии, приземлился под Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолет сел на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Ранее в ведомстве также сообщали, что 15 мая на родину тремя рейсами возвращаются 40 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

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