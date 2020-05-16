Слова Трампа о «супер-пупер» ракете стали мемом

Слова президента США Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты стали мемом в американских социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторых пользователей удивило новое слово, которое было использовано в речи главы государства в рамках обсуждения разработок новой ракеты.

«Разве взрослые люди используют выражение «супер-пупер»?» — написал один из пользователей Twitter.

Другие также отметили, что употребление подобных слов характерно больше для детей. «А вот мой 4-летний ребенок говорит «супер-пупер-рупер», что явно еще круче и лучше», — поделился другой пользователь соцсети.

Однако были и те, кто восхитился манерой американского лидера использовать и придумывать необычные слова и сочетания в своей речи.

Несколько пользователей отметили, что испытывают стыд от таких слов главы Белого дома. «Пожалуйста, не говорите другим странам, что мы именно так ее называем», — написали в Twitter.

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