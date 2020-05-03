Воздушная часть парада Победы пройдет в 32 городах России 9 мая

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В день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне воздушные части торжества пройдут в 32 российских городах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Репетиция воздушного парада запланирована на понедельник, 4 мая.

«Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, предполагается в 32 городах Российской Федерации », — заявляется в сообщении Росавиации.

16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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