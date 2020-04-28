Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Норвегия поднимала в воздух истребители F-16 для сопровождения российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые совершали плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — заявили в военном ведомстве.
Там отметили, что полет длился более четырех часов.
Уточняется, что на определенных этапах маршрута истребители F-16 ВВС Норвегии сопровождали российские самолеты.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются строго в соответствии Международным правилам использования воздушного пространства.
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