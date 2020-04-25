В Идлибе боевики обстреляли населенный пункт

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В Идлибской зоне деэскалации террористы открыли огонь по населенному пункту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олега Журавлева.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарре-Мухуз в провинции Идлиб», — сказал Журавлев.

Он также добавил, что турецкие военные не нарушали перемирие.

По российско-турецким договоренностям, с 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня.

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