В Идлибе боевики обстреляли населенный пункт
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В Идлибской зоне деэскалации террористы открыли огонь по населенному пункту, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олега Журавлева.
«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарре-Мухуз в провинции Идлиб», — сказал Журавлев.
Он также добавил, что турецкие военные не нарушали перемирие.
По российско-турецким договоренностям, с 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня.
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