Истребители России сопроводили самолет ВВС Бельгии над водами Балтийского моря

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Российские истребители Су-27 поднялись для идентификации воздушной цели, выполнявшей полет курсом к границе России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа по Балтийскому флоту (БФ).

По данным пресс-службы, 24 апреля во время выполнения плановых полетов экипажей морской авиации БФ над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена воздушная цель, летевшая по направлению к российской госгранице.

Из состава авиационной группы БФ были выделены два истребителя Су-27, которые после сближения идентифицировали самолет F-16, его принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.

После изменения F-16 курса полета от границы России Су-27 продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

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