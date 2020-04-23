Минобороны получило два модернизированных ракетоносца Ту-160
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Министерство обороны России получило два ракетоносца Ту-160, которые прошли модернизацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минобороны рассказали, что самолеты, носящие имена »Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» были приняты на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова.
Как отметили в ведомстве, на ракетоносцах улучшили системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения с применением современных цифровых технологий. Это повысит эффективность боевого применения авиационных средств поражения.
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