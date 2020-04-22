Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут «донимать» корабли США

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в Twitter, что поручил американским военным уничтожать корабли, если они будут преследовать американские судна.

Такое распоряжение было дано ВМС США.

«Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море», — написал он в соцсети.

На этот пост отреагировал американский советник психического здоровья Джеффри Гутерман. Он сказал, что «Трамп собирается убить всех нас».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

МИД Ирана заявил, что США сами нуждаются в помощи из-за коронавируса

Трамп призвал Иран к переговорам