Трамп поручил уничтожать катера Ирана, которые будут «донимать» корабли США
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался в Twitter, что поручил американским военным уничтожать корабли, если они будут преследовать американские судна.
Такое распоряжение было дано ВМС США.
«Сбивать и уничтожать любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море», — написал он в соцсети.
На этот пост отреагировал американский советник психического здоровья Джеффри Гутерман. Он сказал, что «Трамп собирается убить всех нас».
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