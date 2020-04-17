МИД: выход США из Договора по ПРО стал причиной успеха РФ по гиперзвуку

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков уверен, что выход Соединенных Штатов из Договора по ПРО стал одной из главных причин успеха России на поприще разработок гиперзвукового оружия, цитирует РИА «Новости».

Дипломат считает, что США сами подтолкнули Россию к созданию новых систем, однако отказываются это понимать.

«Американцы отрицают неразрывнейшую <...> взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями», — добавил Рябков.

13 декабря 2001 года президент США Джордж Буш выступил с формальным уведомлением о своем выходе из Договора по ПРО.

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