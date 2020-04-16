Военврачи из России принимают пациентов в новом отделении госпиталя в Бергамо

<img src="//img.gazeta.ru/files3/413/13025413/RIAN_6205878.HR-pic905-895x505-87751.jpg">

Российские военные врачи начали прием пациентов в новом терапевтическом отделении госпиталя для больных с коронавирусом нового типа в итальянском Бергамо, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В терапевтическом отделении будут лечить пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой или средней форме, а также идущих на поправку пациентов, заявляют в ведомстве. Там отмечают, что открытие нового отделения позволяет снизить нагрузку на отделение интенсивной терапии.

На данный момент российские специалисты занимаются лечением 12 пациентов нового отделения, отметили в Минобороны. Всего в госпитале находятся 35 человек с коронавирусом, еще 12 пациентов уже выписаны.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские медики круглосуточно принимают больных в итальянском Бергамо

— Российские военные врачи в Италии приняли первых пациентов с коронавирусом

— Российские военные провели дезинфекцию пансионатов в Ломбардии