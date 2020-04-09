Российские военные врачи в Италии приняли первых пациентов с коронавирусом

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Российские военные врачи приняли первых четырех пациентов с коронавирусом нового типа в полевом госпитале итальянского города Бергамо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

В госпитале находятся десять пациентов, первые четверо из них были приняты российскими врачами и находятся под их наблюдением, говорится в сообщении. Отмечается, что в состав дежурных бригад входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, медицинские сестры и переводчики.

Российские военнослужащие прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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