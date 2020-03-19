В центре Москвы украли телефонный кабель воинской части
close
Неизвестный в центре Москвы похитил телефонный кабель, который принадлежит воинской части, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Неустановленное лицо, находясь по адресу: Малый Предтеченский пер., д. 2, из двух колодцев совершило тайное хищение телефонного кабеля, принадлежащего воинской части», — сообщил источник агентства.
По факту кражи полиция уже инициировала проверку.