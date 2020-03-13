РФ и Индонезия проведут первые совместные учения
Военные из России и Индонезии проведут первые совместные военно-морские учения «Орруда-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Отмечается, что стороны уже обговорили место, сроки проведения и состав будущих маневров.
Военные начали обсуждать учения 10 марта во Владивостоке. Сотрудники отделения международного военного сотрудничества Тихоокеанского флота также присутствовали на переговорах.
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