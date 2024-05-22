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У стрелявшего в премьера Словакии сменился адвокат

Startitup: у стрелявшего в премьера Словакии Фицо сменился адвокат

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Radovan Stoklasa/Reuters

Представлять интересы 71-летнего Юрая Цинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет другой адвокат, назначенный ему защитник отказался от дела по личным обстоятельствам. Об этом сообщает Startitup.

В публикации отмечается, что адвокат Мартина Чиерна, которую назначили Юраю Цинтуле власти, больше его не представляет.

Информацию подтвердил сам адвокат. Она решила отказаться от дела по личным причинам. По данным портала, представлять в суде интересы Цинтулы будет другой защитник, но кто именно это будет издание не уточняет.

До этого глава МО и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что состояние премьера Словакии Роберта Фицо, который проходит лечение в больнице в городе Банска-Бистрица после совершенного на него покушения, остается стабильным. 

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе. Позднее стало известно, что жизни премьера ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Словакия сотрудничает с другими странами по вопросу покушения на Фицо.

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