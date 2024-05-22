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«Сатанизм никому не мешает»: автор «черных икон» ответила на жалобу депутата Госдумы

Продавец призвала депутата Кузнецову запретить табак и алкоголь вместо «черных икон»

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The Satanic Temple/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Госдумы Анна Кузнецова обнаружила в свободной продаже на маркетплейсах «сатанинские иконы» и попросила проверить законность их размещения. Владелица магазина «Волшебные вещи», в ассортименте которого представлены «черные иконы», Юлия Гусева в ответ на жалобу депутата заявила «Газете.Ru», что в стране большое количество «любителей эзотерики» и любые запреты будут раздражать людей. Гусева отметила, что сатанизм никому не мешает, а запретить в России следует табак и алкоголь.

«Сами изготавливаем. Мы занимаемся эзотерикой больше десяти лет. Видимо, им в Думе скучно иногда. У нас свободная вроде как страна и огромное количество любителей эзотерики. Любые запреты только раздражают людей. Кому такие товары не нужны, тот их и не смотрит. Я бы ей [Кузнецовой] ответила, что лучше бы запретили алкоголь и табак, это вредно и убивает не только того, кто употребляет, но и окружающих. А сатанизм никому не мешает. Занимаются люди сами себе потихоньку и никому не мешают. Если хочется показать какую-то деятельность, лучше придумать что-нибудь полезное для людей, а не очередной запрет», — сказала она.

Как сообщила депутат Кузнецова в своем Telegram-канале, за последнее время она получила несколько обращений от родителей, обеспокоенных тем, что «деструктивная и человеконенавистническая идеология сатанизма, пропагандирующая культ насилия, отрицающая ценность жизни» открыто представлена в интернете и в онлайн-магазинах. Также депутат обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность размещения таких товаров.

Кроме того, Кузнецова опубликовала опрос об отношении россиян к тому, что «детям рекламируют идеологию сатанизма и ее продукцию». По словам депутата, мнение сограждан «нужно для дальнейшего обсуждения решений, в том числе и на законодательном уровне».

Ранее россияне ответили, как они относятся к эзотерике и сверхъестественному.

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