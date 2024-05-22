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Минфин отреагировал на идею повысить пошлины на вино из стран НАТО

Минфин отказался от увеличения пошлины на вино из стран НАТО до 200%

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Shutterstock

Министерство финансов России ответило на предложение российских виноделов поднять пошлины на вино из недружественных стран до 200%. Сначала надо оценить эффективность повышенных с 1 мая акцизов, а уже потом принимать решение по пошлинам, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, чьи слова передает РИА Новости.

«Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин», – сказал Сазанов, напомнив, что с 1 мая введены увеличенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены втрое.

Замминистра подчеркнул, что одновременное повышение акциза и пошлин может привести к резкому удорожанию алкогольной продукцию.

С 1 мая в России резко подняли акцизы на винодельческую продукцию. Так, акциз на тихие вина вырос с 34 рублей до 108 рублей за один литр, на игристые — с 45 рублей до 141 рубля. Также стало известно, что в ближайшие два года акцизы продолжат расти.

Ранее сообщалось, что отечественные вина к концу 2024 года будут занимать больше 60% места на полках российских супермаркетов.

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